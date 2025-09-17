El público peruano ha vuelto a demostrar su inmenso cariño por Alejandro Sanz, agotando en poco tiempo las entradas para su concierto en Lima. Frente a esta extraordinaria respuesta de su público, el artista español anuncia su última fecha en la capital: el 26 de febrero de 2026, para que nadie se quede sin vivir esta experiencia única.

Con una trayectoria que lo consagra como una de las voces más icónicas de la música en español, Alejandro Sanz promete una velada inolvidable, interpretando los grandes himnos de su carrera, como “Corazón Partío”, “Amiga mía” y “Mi persona favorita”, junto con lo más reciente de su repertorio. Serán dos conciertos cargados de emoción, recuerdos y la conexión inigualable que el artista mantiene con el público peruano.

VENTA DE ENTRADAS

Para la última fecha, la venta de entradas se abrirá mañana, miércoles 17 de septiembre, a las 11 de la mañana, exclusivamente a través de Teleticket, con todos los medios de pago habilitados y bajo venta general.

Con este anuncio, Alejandro Sanz reafirma su estrecho vínculo con el Perú, donde cada presentación se convierte en un encuentro histórico lleno de música y sentimientos compartidos.