A los 89 años, mientras dormía en su casa de Utah, murió ayer el actor y director estadounidense Robert Redford, una de las máximas estrellas de la historia del cine y ganador del Oscar.

La muerte de Robert Redford golpea al cine mundial, porque además de sus dotes artísticas era un personaje vinculado con actividades sociales y culturales.

Según Celebrity Net Worth, la fortuna que deja Robert Redford sería de 200 millones de dólares, cifra alcanzada tras seis décadas de actividad ininterrumpida en cine, televisión, producción y emprendimientos vinculados a la cultura y el medio ambiente.

En su casa

Según informó su representante, Cindi Berger, el artista murió mientras dormía, rodeado de sus seres queridos, en el lugar que él mismo convirtió en un refugio para el arte y la naturaleza: su residencia de Sundance, en las montañas de Utah, Estados Unidos.

Nacido en 1936 en Santa Mónica, California, Robert Redford fue mucho más que una estrella de Hollywood. Su presencia marcó generaciones enteras, tanto en la gran pantalla como detrás de cámaras.

En la cima

Robert Redford alcanzó la cima como actor en la década de los sesenta y setenta, gracias a películas que hoy forman parte de la memoria cinematográfica: ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ (1969), ‘The Sting’ (1973), ‘The Great Gatsby’ (1974), ‘All the President’s Men’ (1976), ‘Barefoot in the Park’ (1967) y ‘Out of África’ (1985), esta última junto a Meryl Streep.

Director

Su talento también brilló en la dirección.

En 1980, Robert Redford ganó el Oscar a Mejor Director por ‘Ordinary People’, un drama familiar que consolidó su prestigio artístico. A lo largo de su carrera estuvo nominado en varias ocasiones, siempre destacando por su compromiso con proyectos de calidad.

