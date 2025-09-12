Los “robotaxis” de Amazon-Zoox, vehículos sin pilotos humanos y que son guiados por computadoras con inteligencia artificial, comenzaron a ofrecer viajes gratuitos por zonas de Las Vegas, en el Estado de Nevada, en Estados Unidos.

El servicio gratuito, ofrecido como parte del lanzamiento de estos vehículos sin conductor, busca demostrar al público las bondades de los “robotaxis”.

Los “robotaxis” son muy seguros para pasajeros, peatones y otros vehículos con que se crucen en las pistas, es lo que se busca demostrar.

Son el futuro

Los taxis sin pilotos humanos parecen ser el futuro cercano. Incluso ya existen autos particulares sin piloto que se vienen probando y se espera sean usados por personas que no sepan conducir un vehículos.

¿Esos autos llegarán pronto al Perú?

Avance

Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos, está tratando de seguir el ritmo de la visión expansiva de su CEO, Elon Musk, de modelos autónomos de propiedad personal, y Tesla lanzó una pequeña flota de “robotaxis” con monitores de seguridad en los asientos delanteros en Austin en junio.

En China, WeRide, Apollo Go de Baidu y Pony.ai tienen “robotaxis” en varias ciudades; WeRide también ha empezado a funcionar en Abu Dhabi.

