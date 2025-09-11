En su intento de mostrarse fuerte tras la contundente derrota de su partido en las elecciones provinciales bonaerenses del domingo, el presidente Javier Milei reposteó publicaciones en Instagram sin prestar atención a que se metía un autogol porque atacaba a su país, Argentina.

No hay otra explicación al verle replicar una imagen suya que muestra a Milei como un caballero templario que pelea con una espada contra argentinos.

Milei se ve con capa blanca e insignia de una cruz (que algunos dicen es inglesa, aunque más parece de Malta) enfrentando con su espada a una suerte de horda zombie que porta banderas de Argentina.

Polémica

La polémica abierta por Milei lleva a que sus opositores digan que es un traidor a la patria porque en el fondo enfrenta a argentinos, a gente de su país, ataviado con una vestimenta extranjera que algunos confunden con inglesa.

El fondo es que caricaturiza en contra de argentinos, sus compatriotas.

¿Qué dice Grok?

Otra idea tiene la inteligencia artificial Grok al concluir que:

“La capa en la imagen de Milei muestra una cruz roja similar a la Cruz de Malta, símbolo histórico de los Caballeros Hospitalarios (protección y lucha). No es la bandera inglesa (Cruz de San Jorge). Representa a Milei como un guerrero luchando contra “monstruos” (opositores), con la bandera argentina de fondo. Es simbólico para motivar, con su slogan VLLC”.

