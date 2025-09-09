En llamada de atención a autoridades, militares y policías del Perú, el alcalde de Yaguas, Rafael Gaytán, alertó sobre el total abandono de las zonas de frontera con Colombia que hace que los peruanos de ahí se identifiquen con el país vecino y su bandera.

Perú retrocede ante Colombia y ello es advertido por la autoridad del distrito ubicado en Loreto, cerca a la frontera.

Colombia brinda servicios y peruanos están librados a su suerte en la frontera.

Bandera de Colombia

“Se iza una bandera de Colombia porque Colombia representa como patria a estas personas. Colombia está más presente en la zona de fronteras que Perú, hasta en los productos. El Estado peruano no representa nada y menos en seguridad ciudadana”, declaró el alcalde a radio Exitosa.

Colombianos

El alcalde de Yaguas, distrito de la provincia de Putumayo, región Loreto, indicó que “como peruanos nos sentimos en completo abandono” de los gobiernos regional y central.

Advirtió que la presencia colombiana es mayor incluso en seguridad y servicios básicos.

Policías carecen de equipamiento para enfrentar las incursiones extranjeras, indicó Gaytán, quien estudió en Colombia ante la falta de oportunidades en el Perú.