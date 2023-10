Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, decidió utilizar sus redes sociales para expresar su indignación y molestia contra Alejandra Baigorria, quien salió a defender al chico reality e incluso mencionó a su pequeña hija.

Recordemos que le chico reality fue fuertemente criticado por presuntamente no haber aportado en el nuevo departamento que compartirá con la empresaria. Sin embargo, al pronunciarse, la rubia mencionó a la hija de este, algo que no fue del agrado de Aleska.

“Que manera de querer ventilar cosas tan privadas y que no incumben. No viene al caso, que si está o no está en el mejor o peor colegio, siendo algo tan privado y algo que intento SIEMPRE cuidar lo más que puedo . Me molesta demasiado porque es la segunda vez que se habla libremente y a nivel nacional como si fuera algo tan ligero ”, comenzó diciendo la joven madre de familia a través de sus historias de Instagram.

Por otra parte, Zambrano dejó en claro que conversará en privado con Said y Alejandra para no vuelvan a vulnerar la privacidad de su pequeña hija.

“Hay que tener un sol de criterio para hablar de temas tan privados, existen otras maneras de querer demostrar lo que se quiere demostrar, pero sin involucrar un tema de un menor (...) Ya me lo callé una vez, ahora no. Espero que no se repita por el bien y seguridad de mi hija. Procederé obviamente a hablarlo por interno y directamente para no se repita”, agregó.

