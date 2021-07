¡Adiós amor! Diego Rodríguez decidió utilizar sus redes sociales para contarle a sus seguidores que su relación sentimental con Alessandra Fuller habría llegado a su fin. ¿Cuál sería el motivo?

Todo se habría dado cuando el modelo jugó a las ‘Preguntas y respuestas’ mediante su cuenta oficial de Instagram, donde no pudo evitar ser consultado sobre la popular actriz.

“Yo siempre he tratado de ser lo más transparente posible con ustedes... Cuando empecé a salir con Ale, lo dije y bueno, ahora que no estamos saliendo lo digo para que no especulen más cosas y que sepan que existe la mejor onda entre los dos”, comenzó diciendo.

“En otro momento tal vez no hubiese dicho nada, pero como hay bastante gente preguntando, he aprendido que es mejor decir las cosas y bueno, no es nada malo tampoco, así que sigamos”, agregó.

Recordemos que la parejita fue captada en varias oportunidades durante salidas e incluso hasta dándose apasionados besos. Sin embargo, el modelo anunció que todo se terminó, pese a que nunca formalizaron públicamente.

