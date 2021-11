La modelo Alessandra Fuller, quien se encuentra un poco alejada de la farándula, fue captada besando a su nuevo galán, según imágenes que difundió ‘Amor y Fuego’ en sus redes sociales.

En el video, se ve a la actriz besando apasionadamente a un abogado en la playa, en reiteradas ocasiones. Aún se desconoce la identidad de quien sería la nueva pareja de Alessandra Fuller.

Recordemos que, hasta el mes de julio de 2021, Fuller tenía un romance no oficial con el tiktoker Diego Rodríguez. Tiempo después, fue él mismo quien dijo que la actriz habría sido “un error en su vida”. “Me arrepiento de haber cambiado mi relación estable (…) ¿Si quiero regresar con Lorena Celis? Sí, claro. Si supieras todo lo que he hecho, pero no lo puedo decir”, dijo Diego Rodríguez en ese entonces.

Los amores de Alessandra Fuller

La relación más mediática que tuvo Alessandra Fuller fue con el actor Pablo Heredia. Ellos tuvieron una relación sentimental de un año y diez meses, la cual terminó en julio de 2018.

El amor de Alessandra Fuller y Pablo Heredia nació en medio de las grabaciones de la telenovela “Ven, baila quinceañera”.

“No (no, hubo infidelidad) para nada, la relación se terminó muy bien, nada grave ni nada que le tenga que quitar el habla o me tenga que pelear. Al contrario, la verdad que sí nos queremos mucho y somos familia. Que no estemos más juntos no significa que no nos hablemos”, afirmó Pablo Heredia en aquel entonces.

