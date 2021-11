¡Fuertes declaraciones! Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras conocerse que fue hallada culpable de maltratar física y psicológicamente a su hijastro.

Y es que este último domingo 14 de noviembre el programa “Nunca Más” puso en conocimiento que el Poder Judicial comprobó que la progenitora de la modelo maltrató al hijo de su pareja. Inclusive, le dictaron medidas correctivas para ella y su esposo para que no se acercaran a metro y medio del menor.

Sin embargo, Roxana del Carpio, quien interpuso la denuncia en contra de Celia Rodríguez no dudó en opinar sobre el escándalo que protagonizó Melissa Paredes con su aún esposo, Rodrigo Cuba, tras protagonizar polémico ampay con el bailarín Anthony Aranda.

“No me ha alegrado esas noticias que han salido en todos los canales porque soy mujer, pero qué ejemplo ha tenido la señorita en su infancia, si se le ve cómo ha tratado a un menor... No me alegro, pero el mundo da vueltas”, manifestó la señora en el programa de Andrea Llosa.

