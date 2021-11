¡Atención! El programa “Nunca Más”, conducido por Andrea Llosa, presentó en su última edición lo que sucedió con la denuncia por presunto maltrato infantil en contra de Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes.

Recordemos que la denuncia se dio cuatro años atrás por “golpear, humillar y maltratar” a uno de los hijos de su pareja José Laines. Este 14 de noviembre, la tía del menor se presentó en el set de ATV para poder conversar sobre el desenlace que tuvo la acusación.

“Ya hace cuatro años se formuló una denuncia, porque no es que tengamos suposiciones, teníamos hechos, el medico legisla de fiscalía puedo comprobar las agresiones físicas y psicológicas que tenía el menor. Celia, la madre de Paredes lo agredía”, explicó dijo la tía del menor.

“El Poder Judicial dio medidas correctivas para que no se acercaran metro y medio a mi sobrino. Hoy en día estamos muy contentos. Regresó a la casa de su hermana mayor”, agregó.

En ese sentido, la tía del menor manifestó que el papá aún sigue manteniendo una relación con la madre de Melissa Paredes. “Parece que se han formalizado. Existen las conductas morales, y uno no debe atacar a los niños”, expresó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Roxana del Carpio se refirió al ampay de Melissa Paredes, y aseguró que no se siente feliz por este suceso, pero que sí considera que “la vida da vueltas”.

“Esa insensibilidad de la señora Celia de no tener piedad de un niño huérfano y quitarle lo único que tenía que es el padre. No me alegré (con lo que sucedió con Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba), sino qué ejemplo ha podido llevar en su infancia, si se ve qué le hizo su madre a mi sobrino. No me alegro, pero el mundo da vueltas. Mis sobrinos derramaron muchas lágrimas”, finalizó.

