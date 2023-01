Alessia Rovegno vivió varios incidentes durante su preparación para la competencia preliminar del Miss Universo, en su edición 71°. No solo se le rompieron las alas del traje típico y perdió el tocado que iba a llevar en la cabeza, sino que le destruyeron el vestido de noche con el que iba a desfilar.

Ahora, los fans de Alessia están indignados porque los maquilladores no retocaron a nuestra Miss Perú en los minutos previos a la presentación de las candidatas.

El video fue publicado por el maquillador Adrián Ruilova, quien fue parte del equipo de MUBA Cosmetics, patrocinadora del certamen de belleza. En el clip se aprecia que los estilistas revisan a las candidatas, pero solo maquillan a algunas, mientras que a otras las dejan de lado.

En determinado momento, se observa que una trabajadora quería acercarse a Alessia Rovegno para retocarle el maquillaje; sin embargo, otro la jala y no permite que se le acerque.

Alessia quedó sorprendida por el trato y cruza unas palabras con Miss Paraguay, a quien tampoco también ignoraron.

“Dios, ¿por qué el chico no dejó que maquillaran a Alessia?”; “claramente se puede ver el favoritismo que le tienen a algunas candidatas, el trato debería ser igualitario para todas las participantes”; “noto a muchas chicas desconcertadas por el trato”; “las caras de Perú y Paraguay tipo ‘que pasó'”; “se pasaron de largo con Perú y Paraguay”, fueron algunos de los comentarios.

Maquillador de MUBA se pronuncia

En la misma plataforma de TikTok, el maquillador que fue parte del backstage de la competencia preliminar del 11 de enero de 2023, se pronunció y negó ‘favoritismos’.

“He visto muchos comentarios sobre por qué no se estaba retocando nuevamente a las candidatas. Guau!!! y es que la gente habla tanta mier*** Si las muchachas están listas y no necesitan retoques porque están perfectas, no se retoca. Se maquilan a las que necesitan, porque podrían tener algún detalle que en cámaras se va a ver mal y eso es lo que de repente ustedes que no saben lo que esta pasando detrás de cámaras van y opinan”, sostuvo.

