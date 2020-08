La periodista Alexandra Horler salió al frente para referirse al tema de la surfista peruana Vania Torres, quien fue tildada de racista tras caracterizar a una mujer andina y aprovechó promocionar una marca de productos dermatológicos para la limpieza de la piel.

Mediante Twitter, Alexandra Horler escribió: “Voy a ser clara sobre el tema de Vania Torres (porque de Farfán no tengo más que decir, porque una abogada especialista en la materia dio la razón a lo que yo expuse. No considero lo de Vania, Racismo. Por qué? Xq ella representó a un tipo de peruano con una cultura y (abro hilo)”.

Seguidamente explicó por qué no lo considera racismo. “Repito: para ser racismo tiene que haber escarnio, insulto o denigración. Aquí no hay. Si me visto como una persona de comunidad de la selva, los estoy denigrando? Yo creo que es más bien celebrar nuestra rica diversidad. Porque ese es el Perú, un país lleno de culturas que se encuentran”, agregó.

En ese sentido, Alexandra Horler pidió no juzgar a la ligera. “A veces queremos ver lo malo donde no lo hay. Es mi humilde opinión. A mí me encanta ir a la sierra y compartir con los pueblos indígenas y alucino que el trabajo maravilloso”.

Finalmente, Alexandra Horler descartó apoyar el racismo, ni la violencia ni nada que nos enferme como sociedad.

