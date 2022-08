La periodista Alexandra Hörler no se quedó callada luego que algunos usuarios cuestionaron los cambios en su ‘totó', asegurando que habría pasado por el quirófano.

“Si tu eras tablacha”, escribió un sujeto en Instagram. “Y bien flaquita. Y ya no”, fue la contundente respuesta de Alexandra Hörler a este usuario.

Foto: Instagram @alexandrahorler

Otro usuario sugirió lo mismo con el siguiente comentario: “Yo también quiero aumentarme los glúteos!!!! Quedaste regiaaaaa”.

Sin embargo, Alexandra Hörler explicó que el aumento de su ‘totó' se debe a que subió de peso. Según ella, también engordó las caderas y los brazos:

“No me he operado querida. Todo el mundo lo cree, pero no. He engordado 6 kilos en medio y se me van a las caderas, el toto y los brazos que felizmente en invierno no se ven. Pero ya voy a regresar a entrenar y volver a la normalidad”, manifestó.

Foto: Instagram @alexandrahorler

