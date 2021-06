¡Una guerra de nunca acabar! Macarena Gastaldo y Alexandra ‘La Chama’ Méndez no se dan tregua y siguen respondiéndose la una a la otra con fuertes calificativos. Y es que todo se habría dado a raíz que la venezolana mencionó que la argentina “no estaba a la altura” de ser una “embajadora”.

“Las embajadoras que son top, ella no es, debería expulsarla y ella armar su grupo con Deysi Araujo, que ya está a su nivel. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Quién se quiere colgar de ti? (...) Por lo menos nunca he tenido el diente negro, jamás. No soy un transformer”, comenzó diciendo ‘La Chama’ para el programa ‘Amor y Fuego’.

“Habla así por no tener amor en su corazón. Cuando se consiga un hombre que la quiera y la valore, va a dejar de hacer todas esas cosas, mientras tanto va a seguir con su suggar que la lleva para todos lados”, le respondió Macarena a través de sus historias de Instagram.

Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que Gastaldo le recordó a ‘La Chama’ todas las operaciones que se realizó en el cuerpo y hasta la tildó de “momia”.

“Deja de jod** ‘Chama’, y te estoy hablando a ti abiertamente, deja de hablar de mi. Aquí en Perú nadie te menciona (...) Ella no puede hablar de operaciones porque sale perdiendo. Yo con orgullo me operé mi nariz y mis bubbis, no me hice completa como una momia”, finalizó.

