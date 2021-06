El volante de la Selección Peruana Christian Cueva sigue en el ojo de la tormenta por su reciente ampay en una reunión social, previo al importante encuentro ante Brasil por la Copa América 2021.

No solo Alexandra Méndez reveló que fue víctima del supuesto acoso del futbolista. La vedette Deysi Araujo contó que el popular ‘Aladino’ la invitó a un viaje de placer todo pagado a Brasil.

“Cueva también vino para llevarme a Brasil. Se contactó conmigo mediante su manager, me dijo que me daban todo pagado para ir a Brasil y me dio miedo”, narró la pelirroja.

Y el escándalo no termina allí. Araujo sostuvo que el manager de Cueva también habría invitado a otras chicas para que ella no desconfíe del viaje.

“El manager se identificó, me dio su nombre. Me dijo ‘vamos a ir a tal sitio’, me dio el nombre de otras chicas que también iban a ir, incluso me dijo que para que tenga confianza les pregunte a las otras señoritas que eran conocidas, pero no acepté (…) Después me enterado que también ha estado con Nadeska Widausky en un departamento”, refirió la pelirroja.

De otro lado, la vedette aconsejó a la aún esposa de Cueva, Pamela López, diciéndole que no le perdone.

“Ojalá que ella ya se haya dado cuenta que él no es fiel, el burro patea una sola vez y él hombre que es infiel no cambia”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR