El periodista de Movistar Deportes, Pedro García, expresó su indignación por la reciente indisciplina que cometió el volante de la Selección Peruana, Christian Cueva. Como se recuerda, el popular ‘Aladino’ fue ampayado en una reunión social, rodeado de tragos y mujeres, pese a las medidas sanitarias que hay en el Perú contra el coronavirus. Todo ocurrió luego de ganar a Ecuador en Quito por las Eliminatorias Qatar 2022, donde anotó un gol.

“Yo me siento avergonzado por el tema de Cueva. No me quiero hacer el puritano con el tema disciplinario. Desestimo el tema de si estaba en su día libre porque lo saco del análisis. Yo me siento avergonzado y tocado porque, así como me siente orgullo cuando la Selección gana, me siento avergonzado por lo de Christian Cueva porque revela poca inteligencia”, dijo Pedro García en el programa ‘Al Ángulo’.

El comentarista sostuvo que no siente vergüenza por la indisciplina del futbolista, sino por la “poca inteligencia del acto”, al tratarse de “una persona representativa de la selección”, del 10 de la Blanquirroja.

“Todos sabemos que Christian Cueva es indisciplinado. El gol que hizo el otro día (ante Ecuador), lo hizo un muchacho indisciplinado. Y lo queremos así. ¿Alguien sabe que Cueva tiene sus desaciertos? ¿Alguien lo ignora? Nadie. Así como me siento orgulloso de un Christian Cueva que hace un gol en Quito, y me siento orgulloso de un Perú, me siento ofendido y avergonzado de eso. No por la indisciplina, yo sé que es indisciplinado y además sé que no es la última. ¡Me consta que no es la última!”, dijo.

Finalmente, arremetió contra las amistades de Cueva, pues fue una de las personas que estuvo en el ‘privadito’ el que difundió el video de Cueva.

“No puedes cometer un acto poco inteligente. Fue poco inteligente hacer una jodita cuando la selección vive en burbuja. Haces la jodita mientras Brasil duerme, porque sigue concentrado, tu primer rival. Y finalmente, me parece poco inteligente el tener una manchita tan tarada donde uno de ello pasa la foto, un pata tuyo pasa la foto. Es poco inteligente elegir mal amigos”, cerró Pedro García.

