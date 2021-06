Alexandra Méndez, ‘La Chama’, volvió a arremeter contra el volante de la Selección Peruana, Christian Cueva, y tuvo fuertes calificativos contra él. En una entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, recordó todas la veces que el popular ‘Aladino’ la invitaba a salir, pese a que su esposa Pamela López estaba esperando un hijo de él.

En ese sentido, tildó a Cueva de “asqueroso” al considerar que el jugador del Al-Fateh SC no respeta a la madre de sus hijos.

“En este momento a nivel mundial que la mujer tiene tanta independencia y tiene tanto poder para salir adelante, me parece absurdo que ella (Pamela) siga con ese tipo que la pone por el suelo delante de todo el mundo, de todo el país. Aparte que ni guapo es, es un enano horrible”, comentó la venezolana.

También relató las cosas fuera de lugar que le decía Cueva: “Recuerdo que en ese restaurante (donde fue ampayado) tienen platos con nombres de los futbolistas. Un día yo fui y estoy comiendo mi cebiche y el tal Cueva me escribe y me dice: ‘qué rico ese cebiche y te va a encantar cuando te lo comas, porque es el ‘cebiche cuevita’”.

Esposa de Christian Cueva amenazó a ‘La Chama‘ con una demanda

De otro lado, Alexandra Méndez narró la vez que le mandó mensaje a Pamela López contándole que Christian Cueva la “acosaba”.

“Si una mujer no se da su lugar, cuando las pruebas que una le da. Su último mensaje fue como amenazándome, ella me dijo ‘tienes que tener las pruebas porque te va a poner una demanda’. Yo sigo esperando la demanda, me muero de miedo”, dijo en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

“Yo le dije que hable con su esposo, que me deje de escribir, porque me está acosando. Él estaba ahí de ladilla”, agregó

