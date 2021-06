Alexandra Méndez, conocida como ‘La Chama’, no se guardó nada y contó todos los secretos de los futbolistas de la Selección Peruana en una reciente entrevista al programa ‘Magaly TV La Firme’. No solo reveló que una vez se besó con Paolo Guerrero, sino que admitió que fue invitada al búnker de Jefferson Farfán.

La modelo venezolana dejó con la boca abierta a Magaly Medina al revelar que estuvo en el “búnker” de Jefferson Farfán hace algunos años.

“Me invitó a su búnker, yo estuve en el búnker hace años, conociéndolo, estuvo cool, es un súper discoteca (...) fue por el 2015-2016, ya se había separado (de Melissa Klug), luego conoció a la Yaha”, señaló.

Méndez aclaró que nunca le gustó Jefferson Farfán, pero que le parece “que tiene estilo”. “Es un moreno exótico, no digo que es horrible ni feo, tiene su jale”, comentó.

“Ponerme un vestido, ¿para Farfán? No lo vale”

Sobre su experiencia en el denominado búnker dijo que no tenía idea que iba a una reunión convocada por la ‘Foquita’.

“Como siempre, ellos tienen su modus operandi, ellos miran, dicen ‘avísale a esta, a tal’, sus alcahuetes (hacen el trabajo de invitar”.

Asimismo, Alexandra Méndez dijo que se sorprendió al ver a las demás asistentes, quienes estaban “con vestiditos cortos, pegaditos”.

“Yo me quedé sorprendida, estaban súper entaconadas, con vestiditos super pegaditos. No entiendo, a mí me invitan a una casa, yo iba con zapatillas, un blue jean, cualquier vaina, pero ellas parecían que iban a Barranco Bar (discoteca)”, añadió La Chama.

“Demasiado para ponerme un vestido, ¿para Farfán? No lo vale”, acotó.

