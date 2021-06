Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao logró que acepten la demanda para el aumento de alimentos para su pequeña.

El programa “Amor y Fuego” presentó el documento que prueba que el pedido de la madre de la familia fue aceptado en el Juzgado de Paz Letrado de San Isidro.

Y es según el programa de Gigi Mitre y “Peluchín”, el integrante de EEG se daba la gran vida con su nueva pareja, Alejandra Baigorria, como grandes compras y viajes al exterior del país, pero no quería aumentarle la pensión a su hija.

Él me salió con el tema que le parecía una falta de respeto que yo le pida (dinero) porque no le estaban pagando por la pandemia, entre otras cosas, pero se fue a Miami casi un mes. A su regreso le dije que no podía ser que se vaya un mes a Estados Unidos (y no me haya pasado más pensión para su hija) y su abogado me dijo que Said no iba a dar más dinero”, comentó Zambrano.

La demanda por pensión de alimentos fue admitida recién el 31 de mayo un Juzgado de Paz Letrado de San Isidro. Al respecto, el popular “Samurai” no quiso dar declaraciones ni brindar mayor detalles sobre el tema.

“No tengo nada que decir al respecto, porque de eso ya se están encargando los abogados. Me encantaría declararte, ponerte al día en los temas, pero sabes que, por contrato, no puedo. Igual, todos los temas legales pertinentes sobre el tema, no voy a hablar”, dijo Palao al programa de Willax TV.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR