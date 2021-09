El polémico actor Alfredo Adame estuvo enlazado con el programa ‘Amor y Fuego’ y protagonizó una intensa discusión con la expareja de Laura Bozzo, Cristian Zuárez.

En conversación con el show de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, el mexicano y el argentino se dijeron de todo y perdieron los papeles en vivo ante el asombro de los conductores.

“Eres un estúpido, yo soy una estrella internacional... Eres un vividor, lo que tú haces es ‘trata de personas’... Eres un pobre diablo, eres un muerto de hambre que viviste con una mujer que te dobla la edad por tragar, por comer, porque no bailas ni cantas ni nada”, arremetió Adame.

Al respecto, Cristian Zuárez no se quedó callado y le respondió con todo: “Tú eres es un mediocre, no te van a dar un programa en tu pe... vida... No tienes huev...”.

“Te cacheteaban en los pasillos, te voy a hacer una denuncia por daño moral, por decir que yo soy nefasto, te voy a callar el hocico”, añadió Adame muy furioso.

