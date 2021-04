¡FUEGOOO! Alhely Cheng, exintegrante de Agua bella y Bella Bella, dio fuertes declaraciones sobre Maricarmen Marín. La cumbiambera asegura que ya no es amiga de Marín porque ahora la jurado de ‘Yo Soy’ es más mediática y tiene otro círculo de amigos.

“Yo con Maricarmen no converso, hemos perdido comunicación. Siento que como Maricarmen es mucho más mediática, las amistades que hemos estado alrededor de ella pasamos a segundo plano”, comentó al diario Trome.

La cumbiambera asegura que la conductora de Latina ha cambiado, incluso le escribió una vez y la dejó en visto. “La vez pasada le escribí para que me hiciera un saludo para un chico que es de su club de fans y es muy amigo mío. Le pedí por favor si me podía apoyar con un saludo y me dejo en visto, nunca me respondió”.

Asimismo, la cantante norteña le recomendó a la interprete de ‘Me enamoré y qué' que nunca hay que perder la humildad.

“Yo he aprendido en esta vida. Nunca he estado de moda por mi vida personal ni me he visto envuelta en escándalos, pero si en algún momento cuando he estado de moda en la época de ‘Agua bella’ y ‘Bella bella’, tal vez perdemos el piso, perdemos la estabilidad, pero esto es cíclico, hay momentos que estás arriba y en otros momentos estás abajo. Mientras estés arriba aprovéchalo al máximo, pero nunca dejes la humildad porque te conviertes en persona no grata”, detalló en el referido medio.

Cabe indicar que la cantante Giuliana Rengifo reveló para el diario Trome que no fue invitada a la nueva temporada de ‘Yo Soy’ donde sus colegas artistas vienen participando.

Y es que la excumbiambera cree que Maricarmen Marín estaría detrás de esto ya que no la invitan a ningún programa de Latina desde que la conductora de Mujeres al Mando trabaja en dicha casa televisora.

