Alicia Pavón, hermana de Antonio Pavón, se pronunció sobre Sheyla Rojas, con quien tuvo una seria conversación en Málaga (España) a fin de limar asperezas. Como se sabe, desde hace varios años, ambas habían protagonizado fuertes rencillas luego de que la modelo acusara al torero de no darle dinero para la manutención de Antoñito.

“Al final, siempre será la mama de Antoñito y es bonito que estemos así. El amor todo lo puede”, expresó Alicia Pavón en conversación con el programa Mujeres al mando.

Desde su llegada a España para reencontrarse con su hijo de 8 años, ‘Shey Shey’ ha preferido llevar la fiesta en paz con la familia de Antonio Pavón.

Consultada sobre quién tuvo la iniciativa para arreglar los problemas del pasado, Alicia Pavón evitó dar mayores detalles: “Eso ya forma parte de la intimidad”.

“Solo puedo comunicar es la felicidad de una familia entera”, agregó la hermana del ex chico reality.

Sheyla Rojas viajó a España el pasado 16 de agosto y sorprendió al publicar varias fotografías con la familia de Antonio Pavón, incluyendo a su actual novia, Joi Sánchez.

Alicia Pavón a Sheyla Rojas: “Todos somos víctimas de ella, es una egoísta”

En octubre de 2020, Alicia Pavón respondió a Sheyla Rojas por asegurar que Antonio Pavón no le pasaba pensión de alimentos a su pequeño hijo Antoñito.

“Cuando cuestionan a mi hermano como papá me parece tan triste, tan vergonzoso, tan sucio, al final todos somos víctimas de Sheyla”, comenzó diciendo.

“Mi hermano pasaba esa mensualidad (S/ 3500) cuando tenía una situación económica más cómoda. Ahora mismo no la tiene y él pidió el cambio de conciliación y está en proceso... él no está incumpliendo, sigue pagando, no paga el monto completo, lo ha explicado, pero él sigue pagando dentro de sus posibilidad, él jamás se ha desentendido de su hijo”, agregó.

