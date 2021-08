Este martes 24 de agosto, Allison Pastor habló en exclusiva con el programa ‘Amor y Fuego’ y confirmó que no regresará a ‘Reinas del Show’ tras su renuncia en vivo luego de su fuerte cruce de palabras con Gisela Valcárcel.

La esposa de Erick Elera no quiso dar muchos detalles de su salida del reality de baile pero aseguro que no volverá a pisar la pista de la ‘Señito’.

“Lo único que te puedo decir es que yo me siento feliz, estoy tranquila, me siento bien conmigo... No quiero hablar más del tema, no pienso hablar más y nada, pienso seguir con mi vida”, indicó Allison para las cámaras de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

“No puedo hablar del tema, no quiero hablar del tema realmente, quiero dejarlo ahí”, añadió.

Al ser consultada por un posible retorno a ‘Reinas del Show’, Allison lo negó y expresó: “No regreso”, tajantemente.

