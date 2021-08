Con el retorno de Oliverio Mayta al barrio San José, los seguidores “De vuelta al barrio” no paran de preguntarse si veremos en algún momento a Felícitas, aquella trabajadora del hogar que enamoró con su carisma a todo el público peruano, que hasta ahora recuerda con mucha tristeza el día que partió a su tierra junto a su padre tras rechazar en el altar al bodeguero.

Debido a que su ausencia dejó un gran vacío en el corazón no sólo de su amado, sino de toda la audiencia; a continuación, te contamos qué pasó con ella, cuáles fueron sus últimas apariciones en la exitosa serie, si realmente retornará al barrio de Jesús María o finalmente la enfermedad que le detectaron antes de casarse acabó con su vida.

No olvidemos que poco tiempo después de haber partido, Oliverio va en su búsqueda, luego de que la señora Consuelo le cuenta sobre la enfermedad que padecía la muchacha; de ahí se le perdió el rastro a ambos. Ahora, con el regreso del carismático joven, quizá podamos saber qué le pasó realmente a la mujer que amaba.

LAS ÚLTIMAS APARICIONES DE FELÍCITAS EN DVAB

Desde que Felícitas Condori fue al médico y le diagnosticaron una enfermedad, la trama de DVAB comenzó a centrarse en este personaje, y aunque jamás nos enteramos de qué estaba mal, ella tuvo varios momentos que dejaron impactados a todos antes que se vaya definitivamente.

FELÍCITAS RECHAZÓ A OLIVERIO EL DÍA DE SU BODA

Cuando Felícitas le dice a Oliverio que no se casará con él. (Foto: América TV)

El día que tanto había soñado por fin llegó. Una banda llegaba al barrio para anunciar el casamiento. Felícitas, vestida con su mejor traje y acompañada de su padre, se dirigía en medio de los invitados hacia su esposo, quien le dedicó unas emotivas palabras; sin embargo, toda la felicidad, minutos después se convirtió en un trago amargo cuando el padre Salvador le pregunta si quieres casarse.

Después de un momento de silencio y tensión, ella le dice: “No puedo casarme contigo, no estoy preparada (…). Perdóname. No voy a aceptar, lo siento mucho, siento mucho haberles perder tanto tiempo [a los asistentes]. A lo mejor me he dado cuenta de que no te quiero tanto” y se va en medio del desconsuelo de Oliverio.

FELICITAS LE CUENTA SU ENFERMEDAD A CONSUELO

Tras contarle de su enfermedad a Conchito, Felícitas le hace prometer que guardará su secreto. (Foto: Améria TV)

Al no soportar más el dolor que le había causado, Felícitas habla con la señora Consuelo, a quien decide contarle la verdad. “Todo el mundo debe pensar que soy una loca. Sólo quería casarme, pero no podía hacerle eso al Oliverio. Nunca he querido a nadie como lo quiero a él, pero no era justo que Oliverio se pueda casar conmigo, no quiero que se muera por mí. Seño, yo tengo algo muy malo, primero comenzó con mareos, pensé que estaba embarazada, pero no era nada de eso; me mande hacer otros análisis y… no quiero ser una carga para nadie”, le comenta sin poder dar a conocer exactamente su enfermedad al público, pero sí a Conchito.

“Desde hace poco lo sé. Se lo he querido decir a Oliverio tantas veces, pero su carita, su amor, su ilusión me lo han impedido (…). He rezado mil veces, he puesto mil velitas y no mejoro. Yo ya lo decidí: dejarlo plantado e irme del barrio para siempre para que me olvide. Yo quiero tanto a Oliverio que prefiero que me odie a que me llore toda una vida”, tras hacerle jurar que le guardará el secreto le pide que lo cuide.

FELICITAS ABANDONA PARA SIEMPRE EL BARRIO SAN JOSÉ

Felícitas se va definitivamente del barrio San José junto a su padre. (Foto: América TV)

Felícitas llega a la casa de Coco Gutiérrez y comunica a la familia que regresa a su tierra y no piensa regresar más, después va su cuarto a cambiarse y recoger sus pertenencias. Mientras Oliverio está desconsolado frente a su bodega ve a Felícitas junto a su padre con una maleta. Ambos se quedan mirando por unos segundos y ella pone un pie delante como queriendo correr hacia su amado, pero se detiene. Luego se retira.

Lo único que atina a decir el bodeguero es “No vale la pena llorar por una mujer traicionera” y comienza a lanzar piedras para destruir el letrero de su tienda “Felecetas”. A lo lejos se ve la joven marchar entre lágrima y antes de doblar la esquina voltea a ver desconsolada y se va para no volver más.

LA ENFERMEDAD DE FELÍCITAS

El día que Felícitas se entera de su enfermedad. (Foto: América TV)

Como mencionamos líneas arriba, a Felícitas le detectan un mal, después de sufrir varios mareos y descompensaciones. A pesar de que ella recibe los resultados, estos nunca son revelados, la única que conoce su secreto es la mamá de Pichón, pero ella tampoco revela cuál es la enfermedad tan grave que padece nuestra querida personaje.

Incluso, la vez que fue a contárselo a Oliverio, si bien, le dice la verdad, tampoco pudimos saber qué era exactamente. “Felícitas me hizo jurar que no le dijera a nadie sobre su enfermedad, pero ya no puedo seguir callando, tú la juzgaste muy duramente. Ella te amaba y ama, por eso quiso evitarte este sufrimiento, perdóname por no haberte dicho en su debido momento. Ahora que sabes la verdad, que Dios ilumine el camino que debes seguir”.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE SU ENFERMEDAD?

Cuando Felícitas fue impactada por la piedra que lanzó Oliverio en su duelo con Disney. (Foto: América TV)

Si bien, hasta ahora desconocemos la causa de su enfermedad, mucho se ha especulado qué podría haberla originado. Si hacemos memoria, en un capítulo ella es impactada por una piedra en medio de un duelo entre Disney Yupanqui y Oliverio Mayta.

En aquella oportunidad, ambos pretendientes se disputan con huaraca en mano el amor de la muchacha, pero Felícitas al darse cuenta corre hacía ellos para detenerlos; sin embargo, ella es impactada por la piedra que lanzó Oliverio y cae desmayada.

En ese momento, se recuerda cuando el Muqui le dice a la joven que algo muy malo estaba por suceder, lo único que atinó a decir es que no iba a casarse con Oliverio. Al poco tiempo, debido a los mareas y descompensaciones, se entera de su enfermedad y la decisión de rechazar a su amado en el altar. ¿Habrá sido el impacto de la piedra la causa de su enfermedad?

¿POR QUÉ LA ACTRIZ DE FELÍCITAS LE DIJO ADIÓS A LA SERIE?

Felícitas estuvo en “De vuelta al barrio” durante las tres primeras temporadas, y en la tercera desapareció de la ficción. El papel de este personaje fue interpretado por Nidia Bermejo, quien en aquella oportunidad, en 2019, dio a conocer que abandonaba la producción para pensar en su futuro.

“Me quiero dar la oportunidad también de encontrar otras Felícitas dentro de mí o dentro de mi interior. Creo que esto de vivir fuera de Lima, porque vivimos en Pachacamac, me hizo pensar un montón en el futuro. Me voy a dar la oportunidad de estar un poquito más lejos, pero quizá vamos a estar cada vez más cerca. Me voy para emprender vuelo, a ver qué sucede”, señaló en una entrevista a América TV.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO AHORA NIDIA BERMEJO?

Actualmente, la actriz nacida el 6 de mayo de 1979 se encuentra en el extranjero. De acuerdo con sus publicaciones de Instagram se encuentra en México. Ella continúa en el mundo de la actuación y hace teatro virtual.

La última producción en la que participa es “34 Formas de decir Te quiero”, el cual se estrenó el 14 de agosto de 2021 y también cuenta con la presencia de Stephany Orue. Aquí, Nidia Bermejo da vida a Andrea, una mujer como muchos temores, pero con un corazón enorme.