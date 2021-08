Allison Pastor ha demostrado en más de una oportunidad que su polémica salida de “Reinas del show” no la afecta más. Esta vez, lo dejó en claro al compartir un adorable video bailando con la hija de Erick Elera y Analia Rodríguez.

A través de Instagram, el recordado ‘Joel González’ publicó imágenes de su esposa y su hija Flavia divirtiéndose juntas como una gran familia.

“Locuras”, escribió el actor de “De vuelta al barrio”, serie en donde también actúa la pequeña Flavia.

De esta manera, la popular ‘parejita’ demuestra que hace caso omiso a los comentarios de Gisela Valcárcel y que ha seguido adelante luego de la renuncia de Allison Pastor al programa.

Allison no regresará a “Reinas del show”

Allison Pastor habló en exclusiva con el programa ‘ Amor y Fuego ’ y confirmó que no regresará a “Reinas del Show” tras su renuncia en vivo luego de su fuerte cruce de palabras con Gisela Valcárcel.

“Lo único que te puedo decir es que yo me siento feliz, estoy tranquila, me siento bien conmigo... No quiero hablar más del tema, no pienso hablar más y nada, pienso seguir con mi vida”, indicó Allison para las cámaras de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.