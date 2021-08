La guerra continúa. Jossmery Toledo utilizó su cuenta de Instagram para contestarle fuerte y claro a Paula Manzanal , a quien acusó de ‘minimizar a la gente por su clase social’.

Tras ello, Paula Manzanal la desmintió en sus redes sociales, asegurando que jamás había discriminado a nadie en su vida y que todo era parte de una broma sacada de contexto. Sin embargo, la expolicía no cree lo mismo.

“Nos hemos estado bromeando, pero son bromas de amigas que son internas. Yo a ella en ningún momento le falté el respeto”, señaló en un inicio la modelo peruano.

“Yo tampoco me minimizo por vivir en San Juan de Lurigancho, jamás lo haría. Si yo quisiera podría vivir en otro lado (...) Yo vivo con mis papás porque prefiero tenerlos conmigo. Yo no me averguenzo vivir en San Juan de Lurigancho, me da igual”, agregó.

Por otro lado, la exconcursante de “Reinas del show” le aconsejó a Paula Manzanal ‘tener más correa’ y la tildó de “ridícula” por advertirle que presentará una carta notarial contra ella.

“Las autoridades tienen más importantes que hacer que ver este problema. Ella debería tener correa”, consideró.

Por último, Jossmery Toledo dejó en claro que no cobra por declarar en los canales de televisión, ni tampoco le exige dinero a los emprendimientos que le envían sus productos.

“Yo no cobro. Yo si algo lo hago, lo hago de corazón porque me nace hacerlo. Yo no soy de las personas que cobra, mucho menos los emprendimientos. Paula está hablando puros disparates. Se nota que no es buena persona”, sentenció.