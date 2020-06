Alondra García Miró confesó que su fecha límite para casarse con el futbolista Paolo Guerrero sería en el año 2022.

“No me he puesto a pensar a detalle cómo sería, pero me gustaría que sea algo familiar, algo bien íntimo”, comentó Alondra García Miró sobre este posible enlace matrimonial durante una entrevista con “En boca de todos”.

Por su parte, doña Peta comentó que ”en la vida real quiero que Alondra se quede con Paolo”.

Aunque Alondra dijo que le gustaría casarse como máximo en el año 2022, doña Peta expresó sus deseos de que su hijo se case lo más pronto posible.

”Lo más pronto que sea, que se casen ya, yo les doy su bendición a ellos para que les vaya todo bien”.

“La extraño un montón en verdad, nunca hay mucho tiempo que nos hemos quedado sin vernos y ahora sí ha pasado varios meses, la extraño un montón por acá”, comentó Alondra García Miró sobre doña Peta.

Doña Peta sobre Alondra García Miró - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Alondra García Miró admite que Paolo Guerrero ya no ve su telenovela

Alondra García Miró sobre Paolo Guerrero- diario ojo