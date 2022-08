Un giro inesperado ha dado el caso de Julio ‘Coyote’ Rivera. Y es que todos nos quedamos con el ampay del exfutbolista besando a una mujer en un karaoke de Miraflores, según imágenes de ‘Magaly TV La Firme’.

Sin embargo, el programa ‘Amor y Fuego’ encontró a quien también fue pareja del ‘Coyote’ Rivera mientras él seguía casado con Lorena Cárdenas, madre de sus hijas.

Se trata de Julia Diaz, quien fue la ‘amante’ del hermano de Paolo Guerrero por más de un año. Según declaró, terminó la relación extramatrimonial con el ‘Coyote’ hace tres semanas, cuando vio una foto de él con su esposa.

“Yo no lo veo hace tres semanas, por perro, por mentiroso”, dijo a Willax TV.

“La esposa postea una foto de su perrito, pero él esta echado en la cama de ella. Yo le reclamo y me dice que esa foto es antigua y que ella (su esposa) es una loca que para posteando cosas que no son”, declaró.

Se sentía la ‘firme’ y hablaba con la esposa del ‘Coyote’

En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, Lorena Cárdenas estaba enterada de que su esposo estaba saliendo con otra mujer. Dijo que hasta le mandó fotos y videos íntimos del ‘Coyote’ Rivera a su esposa porque sospechaba que él seguía con la madre de sus hijos.

“Yo lo tomaba (fotos) cuando él estaba durmiendo, porque cuando yo le pescaba algo de que me esta mintiendo, yo le enviaba eso a Lorena para que vea que es un mentiroso. Y ella me decía que no es posible que su esposo esté haciendo eso, que es un mentiroso, que él es un hombre amoroso en su casa”, dijo a ‘Amor y Fuego’.

Reveló que cuando vio el ampay en ‘Magaly TV La Firme’, de Julio Rivera con otra mujer, ella le escribió a Lorena: “Yo le acabo de mandar el video a Lorena diciendo que ‘esa no soy yo’, pero ella no me respondió”.

