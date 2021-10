La serie “América Kids” que comenzó en el 2007, fue el semillero de algunos talentos de hoy como Maria Gracia Gamarra o Yako Eskenazi. Pero también fue el último éxito de otros niños que llegaron siendo conocidos por sus actuaciones en otras series y que con el tiempo desaparecieron.

SASHA KAPSUNOV

Fue uno de los protagonistas de la serie y de su secuela llamada “La AKdemia”. Él llegó con la experiencia de haber actuado en otras series como “Estos Chicos de Ahora” y estuvo hasta el final de “La AKdemia”, siendo uno de los personajes principales.

Actualmente aún tiene pequeñas apariciones en TV como en la serie “De Vuelta al Barrio” y la novela “Te volveré a encontrar”.

En lo personal, durante el año 2012 fue acusado por el arrendador de su departamento, de haber causado destrozos en el inmueble. Actualmente disfruta de la vida en familia junto a su pareja Jocy y a su hija que tuvo a los 21 años en el 2014.





ANDRÉS GAVIÑO

El actor aún está activo pero en teatros. En la televisión se lo vio incursionando como “chico reality” en “Combate”. Se le puede ver en obras infantiles en su mayoría.

XIMENA HOYOS

La joven actriz actualmente es una modelo fit. En el 2011 le detectaron un tumor en la base cerebral, pero felizmente actualmente está bien de salud pese a que aún tiene el tumor: “Muchas personas creen que el tumor ya no lo tengo, pero está allí, yo vivo con mi tumor. Lo que no tengo es el quiste y la hidrocefalia. Me quedó marcada porque tengo una cicatriz en la cabeza y un catéter”, participó en la serie “Torbellino: 20 años después”.





FLAVIA LAOS

La actriz y modelo aún continua vigente en el mundo artístico, protagonizando diferentes series del canal 4 y además es modelo e influencer.

