No cabe duda que tener un “OnlyFans” es cada vez más popular entre los famosos de la farándula peruana y el “capitán histórico” de “EEG”, no podía quedarse fuera. Nicola anunció la apertura de su “OnlyFans” a través de redes sociales y los comentarios positivos y negativos no se hicieron esperar.

El periodista de espectáculos, Samuel Suárez, compartió en sus redes, el saludo de la modelo argentina hacia Nicola por su ingreso a la plataforma conocida por su contenido subido de tono y le hizo una recomendación: “Ahora sí, a no decepcionar a la gente, la gente espera algo hot”.

Por su parte Nicola Porcella estuvo publicando en sus historias de Instagram, su perfil de Instagram y haciéndole constante Cherry para tener más suscriptores, ya que a más suscriptores, más dinero y él por cada suscriptor estaría cobrando 17 dólares.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mariella Zanetti advierte a Tilsa Lozano

Afirma que ex 'conejita' no debe estar segura hasta el día de la boda.