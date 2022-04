En el baby shower de Majo Parodi, hermana de Patricio, llamó la atención la ausencia de Kiara Trigoso, una de sus mejores amigas. Y es que la youtuber - quien también es amiga de Flavia Laos - habría sido vetada del evento a pedido de Luciana Fuster.

Como se recuerda, la youtuber Kiara Trigoso causó polémica por una entrevista a las hermanas de Patricio Parodi, donde ellas evidenciaban su incomodidad por la nueva novia del ‘Pato’.

“Sí, me hubiera encantado estar, pero bueno qué podemos hacer... [¿Fue por un berriche de Luciana?] No sé si es ella, no la conozco personalmente y tampoco tengo muchas ganas (de conocerla), espero que la hayan pasado lindo, le deseo lo mejor a mi sobrina, ella siempre será mi sobrina”, comentó sobre por qué no estuvo en el baby shower del bebé de Majo.

“A Patricio le deseo lo mejor pero prefiero no hablar de él, creo que es un buen chico, cualquier se equivoca, yo a él lo quiero, lo conozco desde muy chiquita”, comentó.

Respecto a si Flavia se incomodó con la presencia de Luciana Fuster, Kiara la defendió: “ella es una bichota, no tendría por qué estar incómoda”.

