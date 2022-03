Luciana Fuster contó detalles de cómo fue su reunión con Majo y Mafer, hermanas de Patricio Parodi, la tarde del último sábado 19 de marzo de 2022. La integrante de ‘Esto Es Guerra’ comentó que ‘Pato’ organizó el encuentro y pagó toda la cuenta del almuerzo.

“Fuimos a un restaurante. ‘Pato’ pagó la cuenta, hay que engreír a las hermanas y a mi también, pues”; comentó Luciana.

Dijo que la reunión con las hermanas Parodi no estaba planeada. “Nos agarró de sorpresa. Patricio y yo fuimos a lavar los carros pero como se iban a demorar mucho. dijimos ‘vamos a comer algo’. Entonces, él le preguntó a sus hermanas que donde están, que a dónde iban a comer... entonces coincidimos todos en el centro comercial”, reveló Fuster en el programa ‘En Boca de Todos’.

Reveló que los cuatro no se ponían de acuerdo en qué querían comer “pero al final coincidieron”.

“¿Eres la nueva engreída de las hermanas Parodi?”; le preguntó Maju Mantilla, a lo que ella respondió tajante, “NO”.

“La relación es super buena. Realmente, yo he dicho que estamos conociéndonos, no creo que la noche a la mañana alguien puede ser engreída de una familia completa. Nos llevamos bien, hemos estado contando un poquito de la vida de cada una, haciendo un update (actualización), pero de ser la engreída, engreída, no creo”, agregó.

Hermanas de Patricio Parodi desprecian a Luciana Fuster: “preferimos que esté soltero”

Hace unas semanas, Majo y Mafer fueron entrevistadas por su íntima amiga Kiara Trigoso para su canal de Youtube “A LA JODA”, quien les preguntó de todo. Indudablemente, no podían faltar las preguntas relacionadas a los “códigos de amistad”.

“¿Qué prefieren? Mal amiga o mal novio?”; preguntó Kyara, a lo que las mellizas respondieron de manera contundente: “mal novio”.

Y allí no quedó todo. Kyara Trigo fue más allá y preguntó: “¿Qué prefieren hermano soltero o hermano con novia?”. De inmediato, Mafer respondió “Depende, pero ahorita soltero”, provocando que su hermana gemela suelte tremenda carcajada.

