¡Fuerte y claro! Verónica Costa, la madre de Patricio Parodi, explotó en redes sociales luego que Rodrigo González y Gigi Mitre afirmaran que le habría dado ‘like’ a un comentario contra Luciana Fuster.

A través de su cuenta de Instagram, la señora lamentó que los conductores dejaran “entrever” que no hay una buena relación entre ella y la modelo. “Qué rica especulación la de ustedes!! El apoyo a mis hijos es y será siempre incondicional. Mi like no tiene ni de cerca relación alguna a lo que ustedes quieren dejar entrever”, señaló la madre de Patricio Parodi.

En ese sentido, la madre del popular ‘Pato’ decidió pertinente lanzar un comunicado oficial en sus redes sociales, afirmando que le dará la oportunidad a Luciana de poder conocerla mejor como pareja de su hijo.

“Me tomo este momento para aclarar especulaciones sobre si acepto la relación de Luciana con mi hijo, si me llevo bien con ella, etc... Siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis 4 hijos y Luciana no será la excepción”, comenzó escribiendo.

“Hemos cenado una vez, que fue el día que me la presentó Patricio y estoy segura que habrán muchas más oportunidades. Pido no inventen cosas, pido respeto y empatía para una mujer que a su corta edad, viene siendo criticada de una forma que no es correcta”, finalizó diciendo.

Foto: Instagram @verocosta29

¿Qué dijo el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre?

Este programa especuló a raíz de un ‘like’ que la señora Verónica Costa habría dado en Instagram. “Como madre solo nos queda respetar las decisiones de nuestros hijos, pero nuestro instinto rara vez se equivoca cuando algo no nos convence”, indica el comentario.

VIDEO RECOMENDADO

Sully Sáenz desmiente vínculo con Joselito Carrera

TE PUEDE INTERESAR