La modelo Luciana Fuster descartó tener una mala relación con Majo y Mafer Parodi, hermanas de Patricio Parodi. La integrante de Esto es guerra contó que la entrevista en la que supuestamente la rechazan, fue grabada en el año 2021 y habría sido publicada con malas intenciones.

“Es un tema bastante incómodo porque lo crea la gente, yo tengo que aclarar porque obviamente estoy involucrada yo una vez más: no me llevo mal con las hermanas de Pato, es verdad que no somos muy cercanas porque yo recién estoy conociéndolas, recién nos estamos obviamente conociendo ahí en la casa, cuando ellas están por ahí”, contó Luciana Fuster a América Espectáculos.

“Vi algo, que fue lo que rebotó de que ellas habían dicho que preferían que su hermano esté soltero. Ellas no solamente tienen un hermano, tienen dos, también tienen a Ike, entonces obviamente la gente lo va a agarrar por mi lado”, comentó la modelo, quien sorprendió a todos al revelar que una de las hermanas de Patricio Parodi le aclaró que no tienen nada contra ella luego que la entrevista fue publicada y le pidió que no se sienta incómoda.

“Una de sus hermanas mismas se me acercó a decirme que habían sacado eso de contexto, que no tienen nada en contra de mí, que no me sienta incómoda porque obviamente no pasa nada, no tienen por qué tener nada en contra mía”, contó Luciana Fuster.

“Yo he estado cenando con la mamá y con Pato, he salido a comer con el papá, con Pato, con el hermano, he estado en la casa, he comido con las hermanas también, y más allá de eso, como te cuento, cuando se me acerca la hermana a decirme ‘oye, no hay nada en contra de ti’, esa entrevista me dijo que ellas la habían grabado incluso antes de que empiece el 2022, entonces yo no sé quién la subió, con qué intención la haya subido ahorita, pero no pasa nada”, agregó.

Incluso, Luciana Fuster contó que ya comparte con las hermanas de Patricio Parodi: “He escuchado muchas veces que dicen ‘no, que Luciana tiene prohibido entrar al gimnasio’, he entrenado ahí con ellas en su casa, entonces son cosas que yo no tendría que contar, pero como a la gente le encanta hablar e inventar, ya no me queda otra”.

“Es una realidad paralela, totalmente. Yo estoy feliz de la vida, llego a la casa, saludo a todo el mundo, me siento a comer con quien sea, salimos a donde sea, con cualquier persona de la familia, y de pronto veo en las redes ‘la mamá, las hermanas’, y es como ‘en qué momento’, o sea, y veo que todo es comentarios de gente externa, no directamente de la familia, así que bueno, mientras yo esté tranquila, mientras me esté yendo bien con ‘Pato’, nosotros a la interna, con la familia y todo, tanto yo con la suya como él con la mía nos llevemos bien, todo está perfecto”, concluyó.

Fuente: América Televisión

