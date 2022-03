¡Se encienden las alarmas! Patricio Parodi no se calló nada y arremetió contra Rosángela Espinoza, con quien se enfrentó boca a boca en la última edición de “Esto es Guerra”.

Y es que todo se habría dado a raíz que el capitán de “Los Guerreros” mencionara que escogía a Micheille Soifer para su equipo que “trapeaba el piso” con la popular ‘Rous’.

Estas declaraciones no fueron del agrado de Rosángela, quien respondió con bastante firmeza. “La verdad es que ya mucho. Patricio, relájate, yo no soy tu enamorada para que me hables así”, replicó.

Frente a ello, la pareja de Luciana Fuster aseguró que la ‘Chica selfie’ no piensa las cosas antes de decirlas, motivo por el que marcó distancia con ella y puso punto final a su amistad.

“No te voy a hablar de esa chica porque es un mono con metralleta. Siento que no sabe cómo llegar al público... Rosángela no sé en qué país vive, en dónde trabaja que todo se lo toma personal. Lamentablemente, sus comentarios desafortunados, así le hablará a sus parejas... Jamás en mi vida, creo que no hay que normalizar eso. No piensa antes de hablar, habla cualquier pachotada”, expresó el integrante de ‘EEG’.

“Mejor (marcar su distancia), hay que mantener distancia con esa chica. Uno nunca sabe qué puede salir a decir en televisión y luego sale a pedir perdón como ya lo hemos visto antes”, finalizó diciendo para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Patricio Parodi marca distancia de Rosángela Espinoza https://www.americatv.com.pe/

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO