Las hermanas Patricio Parodi, Majo y Mafer, estuvieron en ojo del tormenta por ningunear a Luciana Fuster, la actual pareja del integrante de ‘Esto Es Guerra’ durante una entrevista a su amiga Kiara Trigoso, en su canal de youtube.

“¿Qué prefieren hermano soltero o hermano con novia?”, preguntó la youtuber y la respuesta que dieron las hermanas de ‘Pato’ se volvió viral a las pocas horas.

Mafer respondió “Depende, pero ahorita soltero”, soltando tremenda carcajada junto a su hermana. Así ambas dejaron bien claro que no aprueban la relación de Patricio Parodi con con Luciana Fuster, pues ellas sigue siendo amigas de Flavia Laos, exnovia de su hermano.

El video fue publicado el pasado jueves 3 de marzo; sin embargo, fue eliminado de las redes sociales el último fin de semana.

Este hecho provocó la indignación de los fans, quienes asumen que Patricio Parodi exigió a Kiara Trigo que elimine el video.

“No sale el video, qué pasó”; “¿Que paso con el video??, yo recién lo iba a ver”; “Ya no está la entrevista. Si ya salió en esos programas de espectáculos, normal que siga … no lo borres”; “¿y el video porque lo borraste, el Pato te lo pidió acaso????”; “Por qué borraste el video de las hermanas Parodi? Qué pasó, tú no les has puesto una pistola en la cabeza para que den su opinión”; fueros algunos de comentarios que dejaron los seguidores en la cuenta de Instagram.

Cabe indicar que Kiara Trigo no se ha pronunciado por el video eliminado.

