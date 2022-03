El “Potro” Guty Carrera conversó con la periodista Milagros Leiva en su programa de YouTube “Vida y Milagros” donde habló sobre su expareja Alejandra Baigorria, quien lo denunció años atrás por violencia contra la mujer.

En conversación con la comunicadora de Willax TV, el modelo confesó que perdonó a la “gringa de Gamarra”, a pesar de todos los agravios y ataques que recibió por parte de ella.

“La perdoné desde el primer día (denuncia), desde que yo veía que me atacaba, yo la perdoné. Yo soy católico y hablé con un padre cuando estaba pasando por ese momento y me confesé. Yo me confesé y le dije todo al padre... El padre me dijo: ‘si tú no perdonas a las personas que te han dañado, que te han lastimado, tú no vas a avanzar porque vas a estar estancado’ (...) Yo he perdonado a todos, yo puedo ver a la cara a cualquier persona, inclusive a ella”, expresó.

Guty Carrera: “No soy un agresor”

Por otro lado, el hijo de Edith Tapia volvió a reiterar que nunca agredió ni le falto el respeto a Alejandra Baigorria. “Lo peor que me han dicho es agresor, puedes decirme infiel, lo que quieras porque no lo soy, pero lo que nunca seré en la vida es agresor”, indicó.

“Jamás le levante la mano ni le falte el respeto a ninguna persona y mucho menos a una mujer por la educación que recibí de mi madre, ella es una mujer luchadora. Tengo dos hermanas, entonces me pongo en todas las situaciones y no me gustaría que le falten el respeto a las mujeres más cercanas a mi vida”, detalló.

