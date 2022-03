Se reafirma. Guty Carrera rompió su silencio antes de viajar a México, tras su corto paso por “Esto es Guerra”, en una entrevista con Milagros Leiva, donde fue consultado sobre el polémico episodio de presunta infidelidad de su parte, hacia su entonces pareja, Melissa Loza.

“Cuando pasó el episodio de la supuesta infidelidad hacia Melissa, para mi fue duro. No entendía por qué me acusaban de cosas, ver cómo sufría mi familia, pero luego entendí que es parte de. Uno no debe permitirlo, pero si uno se conoce a sí mismo, ¿por qué preocuparse?”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el modelo reafirmó nuevamente que nunca le fue infiel a la popular ‘Diosa’, pues asegura que su salida con Milett Figueroa se dio cuando terminó por primera vez con Melissa.

“Infidelidad nunca la hubo, siempre lo he dicho. Para algunas personas sí es infidelidad, para otros no. Termina la relación con Melissa, hay un cierto tiempo y yo tengo una salida con Milett, no pasó nada más que una salida. Se lo dije a Melissa, a la producción, a mi mamá, a todos... pero obvio algunos no me creyeron”, agregó.

“Yo pensé que no iba a regresar con Melissa, pero se dio. Nunca le comenté esto, consideré por mi inexperiencia que no era necesario decirlo porque lo iba a tomar a mal, y así retomamos la relación”, finalizó.

