Amy Gutiérrez generó todo tipo de comentarios al revelar que el compositor Álvaro Rod está enamorado de ella desde hace bastante tiempo, pero que ella lo ve solo como amigo.

Aunque nunca mencionó su nombre, la salsera dejó varias evidencias de que se trataba de él, dejándolo en ridículo durante una entrevista a Christopher Gianotti en su canal de Youtube, ‘Soy Gianotti’.

”Cometí el error de darle alas, sabiendo yo que él estaba sintiendo algo más que una simple amistad, yo sentí que él se ilusionó (...) Es una persona del medio, cantante, solista, compositor, un buen amigo mío”; comenzó diciendo. Ella indicó que con este joven tiene una canción llamada “Vamos a escapar”,e s decir, se tata de Álvaro Rod.

“Él sigue enamorado, pero no pasa nada. Yo yo lo amo como mi hermano y él lo aceptado”; agregó.

¿Qué respondió Álvaro Rod?

El compositor Álvaro Rod estuvo este lunes 21 de marzo en el programa ‘América HOY’, donde negó que haya tenido un romance con Amay Gutiérrez y desmintió sus recientes declaraciones. Brunella Horna le preguntó si había tenido un romance con la salsera.

“De hecho, ya que tocan el tema, me considero un caballero. He escuchado cosas que ha dicho ella, ya habló con ella, ya se disculpó por lo que ha dicho, porque creo que no hay mucha verdad en esa mentira”, dijo, tajante.

“Nosotros siempre hemos sido muy amigos, de hecho tenemos una canción, siempre nos ha unido una amistad. Yo no sé por qué ha dicho lo que ha dicho, la verdad me ha sorprendido mucho lo que ha dicho, ella tendrás sus razones, a pesar de lo que ha dicho, la quiero mucho y la admiro”, agregó.

