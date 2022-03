Lo contó todo. La joven cantante Amy Gutiérrez dejó en shock a todos sus seguidores al hablar por primera vez sobre su orientación sexual en una entrevista con el actor Christopher Gianotti en su canal de YouTube.

La joven “Amy G” reveló detalles inéditos sobre su vida personal y se animó a contar que un futbolista de la Selección peruana le coqueteó.

“¿Te has besado alguna vez con una mujer?”, preguntó Christopher Gianotti. Ante ello, la interprete de “Vamos a escapar” no tuvo reparos y respondió: “Sí, un beso normal, cuando estás con amigos jugando a la botella borracha (...) No solamente una vez, han sido en diferentes ocasiones cuando he ido a disfrutar con un grupo de amigos, obviamente cuando he estado sola y no con pareja”.

Luego, Amy Gutiérrez se animó a revelar que no se considera una persona heterosexual. “Yo me he sentido atraída con la belleza de alguna mujer”, expresó.

“Yo no te puedo decir que soy bisexual, pero tampoco te puedo decir que soy solo un género, siento que soy como pansexual. No me fijo nunca en el género (...) Por ahora solo he tenido relación con hombres, sin embargo, me encanta la personalidad de la persona. No me importa si tiene pajarito, si te vistes como hombre y no tienes pajarito o si te vistes como mujer y tienes pajarito, no importa”, agregó.

