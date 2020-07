Amy Gutiérrez se metió en un gran problema al confirmar que sí está saliendo con el bailarín Álvaro Peralta, trabajador de Daniela Darcourt. Y es que el programa Magaly TV La Firme la puso al descubierto y la grabó cuando la salsera pensaba que las cámaras estaban apagadas.

“Mi mamá no sabe que estoy con él y ahora vas a sacar esta nota, ¿qué hago? Dime (...) Pero escúchame, cómo hago, tú me vas a causar problemas con mi mamá y mi papá”, dijo Amy cuando creyó que no era grabada.

Al salir a la luz este romance, Amy ha decidido poner el pecho y hacer público esta relación. Ella y su saliente intercambiaron cariñosos mensajes en Instagram para no seguir viviendo a escondidas.

“Tus sueños no tienen fecha de caducidad... respira hondo y sigue”, escribió la cantante luego de los audios que difundió Magaly Medina.

Ante esto, Álvaro Peralta le escribió: “eres increíble, te admiro”. Ella le devolvió el piropo y comentó: “tú eres más increíble, gracias siempre”.

