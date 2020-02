Toda una polémica se generó luego que en el programa “Mujeres al Mando” criticaran el look de Anahí de Cárdenas en la alfombra roja de la película “Locos de amor 3”. A través de sus redes sociales, la actriz volvió a referirse al tema.

Como se recuerda, la artista peruana llevó puesto un vestido, un turbante y un saco. Su look fue desaprobado por las invitadas al programa de Latina, quienes alegaron que esta última prenda no iba de acorde con la temporada.

“El color del saco me choca. Me gusta mucho el turbante, me parece súper original y a ella le queda porque tiene facciones finas y muy lindas, pero el saco no, porque es el que te da tu esposo cuando tienes frío y te olvidaste el chal”, comentó Giulia Sammarco, una de las invitadas al programa que conduce Karen Schwarz.

Sin embargo, la actriz de “No me digas soltera” demostró todo lo contrario, pues en sus stories de Instagram compartió diversas fotos de unas revistas internacionales que muestran que los sacos son la nueva tendencia en moda.

“Para que sepan, los sacos se usan y están bastante de moda. Lo dicen las revistas, yo no”, fue el mensaje que compartió tras publicar diversas fotos donde vemos a las modelos combinando un saco con diferentes prendas.

Captura: Instagram

TE PUEDE INTERESAR