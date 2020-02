La reconocida actriz, Anahí de Cárdenas, viene enfrentando una dura y complicada batalla para poder combatir el cáncer de mama que le diagnosticaron el año pasado. Sin embargo pese a ello, la artista comparte con sus seguidores cada detalle del proceso de su tratamiento.

Y es que esta vez la ganadora del “El Gran Show” publicó a través de su cuenta de Instagram que ya viene atravesando la cuarta quimioterapia roja, que es una de las más fuertes.

“El mejor regalo post quimio de la vida. Hoy me levanté mejor. Sin nauseas, sin dolor de cabeza, sin grandes dolores que sobrepasar. He tenido suerte y he salido antes de la clínica”, comenzó escribiendo.

Anahí manifiesta que pese a no haber sentido malestares físicos, la ansiedad la ha acorralado y le ha hecho sentir miedo.

“Lo que si me ha acompañado todos estos días es una ansiedad muy grande. Hay medicamentos que tienen ese efecto secundario, y no soy ajena a esa sensación de permanente movilidad de piernas y presión en el pecho, así que fácilmente la reconozco”, expresó.

Sin embargo, todo este fuerte proceso y complicadas situaciones no han hecho caer a la joven actriz, quien viene demostrando mucho optimismo en esta etapa de su enfermedad.

“Cuando uno conoce su cuerpo sabe donde esta situada cada emoción, cada miedo, cada frustración. Sigo con miedo, pero con fuerza”, finalizó escribiendo en sus redes sociales.

