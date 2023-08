André Castañeda a Eyal Berkover: “Es un pobre picón que no soporta que lo sacaron del país”

André Castañeda cree que Eyal Berkover es un cobarde, luego de asegurar que Alfredo Benavides y él, realizaban fiestas en compañía de menores de edad.

“ Qué se puede esperar de un cobarde, si eso fuera verdad, entonces por qué no denunció. Al no denunciar sería cómplice ”, expresó el exchico reality a Trome.

En ese sentido, Castañeda dijo que el modelo israelí solo busca generar polémicas por dinero y en caso tenga pruebas, debería presentarlas.

“Si tiene pruebas que las presente. Es un pobre picón que no soporta que lo sacaron del país. Es fácil difamar cuando no estás en el país y no vas a regresar. Seguro está difamando para ver si alguien le da algunos dólares por hacer escándalo ”, agregó.

Por otro lado, aseguró que jamás realizó reuniones con Alfredo Benavides fuera del canal donde ambos laboraban.

“ Nunca tuve ninguna reunión con Alfredo que no sea en el canal. Salimos una temporada con los chicos del programa. Estaba de novio con Poly y siempre salía con ella”, manifestó.

