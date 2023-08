Eyal Berkover y su dura acusación contra Alfredo Benavides: “Un peligro para la sociedad”

Eyal Bervover generó polémica en redes sociales luego de realizar una fuerte acusación contra Alfredo Benavides, André Castañeda y otros integrantes de programas de reality, de realizar fiestas con menores de edad.

El recordado integrante de ‘Esto es Guerra’ se pronunció en su cuenta de Twitter luego de que el usuario ‘Pajita’ cuestionara el interés amoroso del hermano de Jorge Benavides y Gabriela Serpa en ‘La Casa de Magaly. Tras ello, el israelí aprovechó para acusar directamente a Alfredo Benavides.

“Fue en el 2015 hace más de 6 años. Cambié como 5 celulares en estos años, pero voy a buscar quizá en mi iCloud. Es más, había un grupo con varias pLersonas de ‘Combate’ y ‘Esto Es Guerra’ y ‘Bienvenida (La Tarde)’. Seguro alguien de ahí tiene los chats. Quizá pagaron coimas ”, comenta Eyal. Luego, el usuario ‘Pajita’ le consulta si tiene pruebas.

“Fue en el 2015 hace más de 6 años. Cambié como 5 celulares en estos años, pero voy a buscar quizá en mi iCloud. Es más, había un grupo con varias personas de ‘Combate’ y ‘Esto Es Guerra’ y ‘Bienvenida (La Tarde)’. Seguro alguien de ahí tiene los chats. Me amenazó porque le dije que es una mi*** de persona y lo que hace no es legal. Y me dijo que en Perú todo es legal y que mejor no me meta con él porque me va a doler ”, agregó.

Finalmente indicó: “ Tiene plata, bastante y todos los domingos cerró una mesa en Barranco Bar y de ahí llevó a todas sus víctimas que la mayoría eran pobres chicas de 14-16 años. Un peligro para la sociedad, toda la farándula, lo sabe ”.

Está vaina se pudrió, Eyal se va con todo contra el gordo Benavides!!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/EZnUC9HVij — Pajita (@MeDicenPajita) August 18, 2023

Te puede interesar