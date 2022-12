La modelo Andrea Cifuentes sorprendió a propios y extraños al presentar a su hija en las redes sociales. La exintegrante de “Bienvenida la tarde” reveló que la adolescente terminó el colegio y asistió a su fiesta de ‘prom’.

“El vestido quedó precioso, tal cual como ella lo quería”, contó Andrea Cifuentes al publicar fotos de su hija con un hermoso vestido fucsia.

Foto: Instagram @andreacifuentesth

Poco después, la modelo reveló que se ocupó de que todo salga perfecto en este día especial para su hija: “Espero hoy sí poder dormir, ayer no dormí de la ansiedad de todo lo que tenía por hacer hoy, no me imagino el día que mi hija se case! Me vuelvo loca. Ahora sí fin del spam (las que son madres me entenderán)”.

Foto: Instagram @andreacifuentesth

Además, en Instagram, Andrea Cifuentes dedicó un emotivo mensaje a su hija: “Amor de mi vida, no tengo palabras para describir cuanto te amo, hoy culminas una etapa de tu vida y empiezas una nueva, con mayores responsabilidades y nuevos retos y no puedo estar mas orgullosa de ti”.

Foto: Instagram @andreacifuentesth

“Es verdad cuando dicen que la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos, recuerdo como si fuera ayer cuando te llevaba al nido, 16 años después aquí estamos. Nunca dudes que siempre estaré a tu lado, para ser tu apoyo, tu guía, tu refugio, tu escudo, tú hogar. Te amo infinito @balzamora”, se lee en el post. La modelo también compartió una foto de su hija junto a su papá.

Foto: Instagram @andreacifuentesth

“(No tenemos fotos juntas hoy porque he corrido todo el día para que todo sea perfecto y recuerdes este día por siempre y me basta saber que será así) Gracias @peinadosmayumi @marlexzaconetta @nina.vestidos por ser parte de este momento y dejarla más hermosa a mi gorda, no pudo ser más perfecto todo! Son las mejores”, señaló Andrea Cifuentes.

Fuente: Instagram @andreacifuentesth

