La conductora Andrea Llosa descartó haber invitado a Melissa Paredes a su programa y, por el contrario, criticó duramente el comportamiento de la exesposa de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, asegurando que está utilizando una “victimización barata” para que le crean solo por ser mujer.

“A ver, vamos a aclarar (por los comentarios que estoy leyendo)… En qué momento, hoy, yo podría ver a Melissa Paredes como representante del empoderamiento femenino y cómo yo podría defender a una mujer (solo por el hecho de ser mujer) cuyo comportamiento me parece, cada día, más cínico y descarado”, escribió Andrea Llosa en Instagram.

“(Melissa es) portavoz de una victimización barata, que ustedes, quienes me conocen, saben que detesto y por eso en mis dos programas, defiendo tanto a las mujeres como a los hombres, como este domingo en “Nunca Más”, donde ayudaremos a un hombre, por cierto”, acotó.

En ese sentido, Andrea Llosa confirmó que lanzará un nuevo proyecto, pero la primera invitada no será Melissa Paredes: “Los diarios han especulado y muchos de ustedes han asumido algo que no existe. “Mujeres Poderosas” (no mujeres empoderadas) es un proyecto que, junto a mi equipo, arrancamos hace tres meses, llevando a provincias (Arequipa, Piura, ahora iremos a Trujillo) una conferencia gratuita de empoderamiento, relaciones tóxicas y cómo identificar a un posible agresor. Además, con el proyecto “Mujeres poderosas”, visitamos desde hace varios meses “Ollas comunes” de distintos distritos y ahí converso con ellas sobre lo valiosas que son y que no deben soportar ningún tipo de violencia. Ahora el proyecto creció y “Mujeres Poderosas” entra al mundo digital y el primer tema es “relaciones tóxicas. Más allá de los programas, tengo una certificación como coach, lo que permite poder abordar temas que muchas de nosotras hemos vivido y por eso tendremos a una invitada que compartirá con nosotros (y ustedes) sus experiencias, errores y cómo uno se cae y se levanta. Mi invitada no es MELISSA PAREDES. Ni siquiera e intentando contactarla”, manifestó.

“Ustedes y yo, nos conocemos desde hace muchos años y saben muy bien que jamás defendería situaciones que considero indefendibles. Un abrazo, ya les seguiré contando”, concluyó Andrea Llosa.

