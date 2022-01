La conductora Andrea Llosa sorprendió a sus seguidores al responder cómo es su relación con sus colegas de ATV.

A través de Instagram Stories, Andrea Llosa recibió preguntas de sus seguidores sobre Juliana Oxenford, Magaly Medina y Pámela Vértiz. Sobre la primera, aseguró que no tiene ninguna relación con la periodista.

“(Se llevan) normal. No tengo ninguna relación”, contó Andrea Llosa sobre Juliana Oxenford. Asimismo, cuando un seguidor le preguntó por qué no le “caía” Magaly Medina, la conductora de Nunca más aseguró que no tiene nada en contra de la ‘urraca’.

“No es que no me caiga... simplemente no tengo ninguna relación con ella”, aseguró Andrea Llosa. Otro usuario insistió sobre lo que habría ocurrido entre Andrea y Magaly Medina: “Trabajan en el mismo canal, pero tú no quieres estar donde ella está y se nota que tú no eres la única”.

“Trabajamos en ATV pero en distintos lugares. Ella en San Isidro y yo en Barranco, nunca nos cruzamos”, contó Andrea Llosa.

La respuesta fue distinta cuando le preguntaron por la periodista Pámela Vértiz. “Es mi gran amiga. La quiero muchísimo. La respeto y es una extraordinaria profesional y persona”.

Sobre una supuesta “lucha de egos” en ATV, Andrea Llosa respondió: “Todos tenemos ego. Pero yo no lucho con nadie. Solo con las injusticias, los agresores”.

