El Poder Judicial sentenció a Andrea Llosa a dos años de prisión suspendida por el delito de difamación y calumnia contra Carlos Cáceda. La conductora de “Nunca Más” decidió pronunciarse en sus redes sociales sobre el caso del exarquero de Universitario y su expareja Raisa Samamé.

“Vamos a recordar la historia... Cuando Raisa Samamé llegó al programa “Nunca Más”, tenía 5 meses de embarazo, aproximadamente. Ella estaba esperando al segundo hijo del futbolista Carlos Cáceda y se acababa de enterar de que Cáceda había decidido irse de la casa (Raisa y Cáceda vivían con su primera hija en la casa de los padres de Raisa) para irse con otra mujer”, se lee en la publicación de la periodista.

“Luego se hizo un examen de ADN, salió positivo y reconoció a su hijo. Raisa le entabló una demanda de alimentos y el juez determinó una pensión de alimentos que él, por orden judicial, comenzó a pasarle”.

Andrea Llosa advirtió que el proceso recién ha empezado y la sentencia no es definitiva: “Ayer fue la primera audiencia, y la jueza consideró que Raisa y yo habíamos difamado a Cáceda y nos sentenció a dos años de pena de prisión suspendida y una reparación económica. NO es cárcel. Y como no estoy de acuerdo, no me parece justo he apelado (Raisa también)” , finalizó.

