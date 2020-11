El conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, Yaco Eskenazi dejó en claro que la relación con su esposa Natalie Vértiz está más sólida que nunca, tanto así que planean tener otro un hijo.

Así lo señaló Yaco Eskenazi tras grabar la nueva edición de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, que se verá mañana domingo, donde Leyla Chihuán y Carla Rueda ‘Cotito’, se enfrentan a Carlos Alberto Navarro, el ‘Tigrillo’, y Pedro Sánchez, el querido ‘Black Power’.

“Ya lo dije, si hay algo bueno que nos dejó la pandemia es que nos unió mucho como familia. Después de un año difícil, en que no coincidíamos tanto por trabajo, este año la situación cambió, ambos estuvimos juntos en casa y ahora estamos muy unidos, no nos queremos separar para nada, queremos viajar a todos lados juntos, estamos muy bien”, señaló el exguerrero.

“De que está en los planes, está en los planes, nosotros no hemos decidido quedarnos solo con Liam, en algún momento queremos tener un segundo hijo, y a mí me encantaría que sea una niña. Pero, va a llegar en el momento en el que tenga que llegar, no estamos desesperados, ahora Natalie y yo estamos aprovechando todas las oportunidades de trabajo que tenemos”, agregó Eskenazi.

Natalie Vértiz aseguró que Ethel y Yaco hace buena dupla

Luego de que Natalie Vértiz asegurara que su esposo hace buena dupla con Ethel Pozo, Yaco reafirmó lo dicho por su esposa y precisó que es un regalo tener una dupla laboral tan buena.

